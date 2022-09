EffeBoccia : #Attentato contro i separatisti nel #Lugansk, #bomba sulla procura: uccisi il procuratore generale e la sua vice L… - SebastianoRus10 : RT @Alessan69259017: Nessuno di loro denuncia quello che è stato il più grave attentato alla salute pubblica perpetrato contro il popolo it… - CORDESCOM : RT @Alessan69259017: Nessuno di loro denuncia quello che è stato il più grave attentato alla salute pubblica perpetrato contro il popolo it… - VMandolesi : @Adnkronos ATTENTATO CONTRO SPERANZA....DA RIDERE - MariaLa1445 : @MarceVann Questo è stato un vero attentato contro l'umanità. Chi ha sbagliato deve pagare. Norimberga 2 -

Begin ha attribuito l'di Londra alla resistenza palestinese e ha minacciato una ... quando il generale Jaruzelsky stabilì il potere militare in Polonial'evidente volontà della ...Morì in unil 24 gennaio del 2002, poco dopo l'apertura di un processoSharon per crimini di guerra che era iniziato in Belgio su richiesta di alcuni parenti delle vittime del ...Serghei Gorenko, procuratore generale della autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell’est dell’Ucraina, è morto questa mattina ucciso da una bomba che è esplosa nel suo ufficio nella capitale della r ...Sabrina Ferilli non ci sta. La nuova stretta sull'aborto imposta da Orban in Ungheria provoca la reazione social dell'attrice romana che si scaglia contro le nuove decisioni. In ...