Alluvione nelle Marche, trovato morto il piccolo Mattia: aveva 8 anni (Di venerdì 16 settembre 2022) trovato morto il bimbo di 8 anni trascinato dalla colata di fango e pioggia che si è abbattuta in provincia di Ancona. Il corpo di Mattia sarebbe stato ritrovato senza vita. Ad anticiparlo il Corriere Adriatico. Alluvione nelle Marche, ritrovato morto il bimbo di 8 anni. Addio Mattia Il piccolo era disperso da ieri sera, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

