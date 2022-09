Alluvione Marche, morti: il bilancio si è aggravato. Tra i dispersi anche bambini (Di venerdì 16 settembre 2022) È terribile il bilancio dell’ondata di maltempo che ha investito le Marche. In particolare la provincia su cui si è abbattuto l’Alluvione è quella di Senigallia. I morti sono 11, i dispersi sono 4 tra cui 2 bambini. Sul luogo è arrivato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio per coordinare gli interventi di soccorso. Almeno 50 i feriti e centinaia di sfollati. Deliberato lo stato di emergenza. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. “Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari. È piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. È abbastanza evidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) È terribile ildell’ondata di maltempo che ha investito le. In particolare la provincia su cui si è abbattuto l’è quella di Senigallia. Isono 11, isono 4 tra cui 2. Sul luogo è arrivato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio per coordinare gli interventi di soccorso. Almeno 50 i feriti e centinaia di sfollati. Deliberato lo stato di emergenza. Le zone più colpite sono state il Senigalliese, in provincia di Ancona, e l’Alto Pesarese, al confine con l’Umbria. “Ci sono stati momenti di terrore, con quantitativi di acqua veramente straordinari. È piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate. È abbastanza evidente ...

