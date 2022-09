Tra giri in elicottero e rievocazioni, Osio Sotto «prende il volo» (Di giovedì 15 settembre 2022) Venerdì 16 settembre e domenica 18, «Osio vola» accoglierà curiosi, appassionati, tutti coloro che vorrebbero muovere i primi passi nel mondo dell’aeronautica. Un mondo che dal 1911 ad oggi è cambiato molto, ma resta «talmente speciale che quando ci provi non smetti più» Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 settembre 2022) Venerdì 16 settembre e domenica 18, «vola» accoglierà curiosi, appassionati, tutti coloro che vorrebbero muovere i primi passi nel mondo dell’aeronautica. Un mondo che dal 1911 ad oggi è cambiato molto, ma resta «talmente speciale che quando ci provi non smetti più»

angela66762414 : @pdnetwork Come fate a dire tante bugie!!! Dopo aver fatto documenti e giri infiniti riesco ad aprire cad per mio p… - Straccia2 : RT @Nclosing123: @Lucone71 @Mov5Stelle Mah,penso che eccetto per la conferenza a Roma,per un palchetto,due microfoni e una passeggiata tra… - ACapNeBon82 : In ogni città, ovunque ti giri, c'è sempre qualcuno che farà rimanere intatta la tua memoria. Diego c'è e vive tra… - mauravalenti : RT @Nclosing123: @Lucone71 @Mov5Stelle Mah,penso che eccetto per la conferenza a Roma,per un palchetto,due microfoni e una passeggiata tra… - rombi_ti : RT @Nclosing123: @Lucone71 @Mov5Stelle Mah,penso che eccetto per la conferenza a Roma,per un palchetto,due microfoni e una passeggiata tra… -

Alex Zanardi, un esempio come pochi Alex Zanardi percorre i 13 giri che gli sarebbero mancati per concludere quella maledetta gara. Va ... Tra la fine del 2011 e la primavera del 2012 vince la maratona di New York e quella di Roma. E in ... X Factor: Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi per rifondare il talent. Da giovedì le Audition Gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, diceva una nota voce del cantautorato italiano qualche tempo fa. E ... Tra debutti e grandi ritorni, la versione italiana riapre quindi le danze con la sua ... L'Eco di Bergamo Viaggio su rotaia, i 12 treni panoramici più belli e particolari del mondo Un viaggio lento, a ritmo di cuore, durante il quale la vista gode di immagini indimenticabili e la mente si rilassa immergendosi completamente tra paesaggi mozzafiato. Salire a bordo di ... Alex Zanardi percorre i 13che gli sarebbero mancati per concludere quella maledetta gara. Va ...la fine del 2011 e la primavera del 2012 vince la maratona di New York e quella di Roma. E in ...Gli amori fannoimmensi e poi ritornano, diceva una nota voce del cantautorato italiano qualche tempo fa. E ...debutti e grandi ritorni, la versione italiana riapre quindi le danze con la sua ... Tra giri in elicottero e rievocazioni, Osio Sotto «prende il volo» Un viaggio lento, a ritmo di cuore, durante il quale la vista gode di immagini indimenticabili e la mente si rilassa immergendosi completamente tra paesaggi mozzafiato. Salire a bordo di ...