Spalletti in conferenza: “Ho notato una cosa dopo i rigori sbagliati! Ndombele può darci un vantaggio” (Di giovedì 15 settembre 2022) Luciano Spalletti, al termine della vittoriosa partita ad Ibrox contro i Rangers, che ha permesso al Napoli di balzare al comando della classifica, ha parlato nella consueta conferenza stampa di fine partita: Il regalo più bello ricevuto da questa serata e quello che vorrà ricevere nei prossimi giorni: “Queste sono partite che si sognano da bambini, dovevamo giocarla al massimo senza nessun timore perché poi devi riuscire ad essere te stesso in queste partite, però poi è fondamentale avere la personalità di fare le giocate e di insistere come hanno fatto i ragazzi stasera, poi per quanto riguarda il futuro non abbiamo avuto la certezza che siamo sulla buona strada, dobbiamo far seguito perché con la maglia del Napoli indosso quello fatto stasera va fatto tutti i giorni e abbiamo le caratteristiche per farlo, nono possiamo mai stare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Luciano, al termine della vittoriosa partita ad Ibrox contro i Rangers, che ha permesso al Napoli di balzare al comando della classifica, ha parlato nella consuetastampa di fine partita: Il regalo più bello ricevuto da questa serata e quello che vorrà ricevere nei prossimi giorni: “Queste sono partite che si sognano da bambini, dovevamo giocarla al massimo senza nessun timore perché poi devi riuscire ad essere te stesso in queste partite, però poi è fondamentale avere la personalità di fare le giocate e di insistere come hanno fatto i ragazzi stasera, poi per quanto riguarda il futuro non abbiamo avuto la certezza che siamo sulla buona strada, dobbiamo far seguito perché con la maglia del Napoli indosso quello fatto stasera va fatto tutti i giorni e abbiamo le caratteristiche per farlo, nono possiamo mai stare ...

bseverino328 : RT @tuttonapoli: RILEGGI LIVE- Spalletti in conferenza: 'Vittoria enorme! Pubblico incredibile, stadio come un tostapane! Su Kvara, Meret,… - bseverino328 : RT @napolista: #Spalletti su Kvara: «Voi dite che è forte, poi lui arriva davanti alla porta e non passa» In conferenza: «Il gol di Ndombel… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti in conferenza: “Tre punti meritatissimi, una gran… - napolista : #Spalletti su Kvara: «Voi dite che è forte, poi lui arriva davanti alla porta e non passa» In conferenza: «Il gol d… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE- Conferenza #Spalletti: 'Che vittoria! Pubblico incredibile, stadio era un tostapane! Su #Kvara,… -