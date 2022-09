Oggi 15 settembre: Madonna Addolorata | La Madre prende parte alle sofferenze del Figlio (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 15 settembre la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, la Madre trafitta da sette dolori che più di tutti fu vicina alle sofferenze a suo Figlio Gesù durante la Passione. Maria, associata misteriosamente a Cristo per servire «al mistero della Redenzione in dipendenza da Lui e con Lui» (Lumen Gentium, 56), è L'articolo Oggi 15 settembre: Madonna Addolorata La Madre prende parte alle sofferenze del Figlio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 settembre 2022) Il 15la Chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria, latrafitta da sette dolori che più di tutti fu vicinaa suoGesù durante la Passione. Maria, associata misteriosamente a Cristo per servire «al mistero della Redenzione in dipendenza da Lui e con Lui» (Lumen Gentium, 56), è L'articolo15Ladelproviene da La Luce di Maria.

UffiziGalleries : #13settembre Buongiorno amici, oggi sarà una lunga giornata per gli Uffizi che resteranno aperti fino alle 22! E' i… - GiovaQuez : 31 agosto Conte: 'Sostegno all'Ucraina ma niente armi' 11 settembre Cerasa: 'Conte, oggi è orgoglioso della contro… - rtl1025 : ?? La metà degli studenti che si sono presentati per superare il test di #Medicina non ha raggiunto nemmeno il punte… - Katy30770035 : RT @Luciano39420470: 15 Settembre,festa della Vergine SS. Addolorata! Non si puo' descrivere il grande dolore Puro e Innocente della Madre… - CatholicusRoma1 : RT @Luciano39420470: 15 Settembre,festa della Vergine SS. Addolorata! Non si puo' descrivere il grande dolore Puro e Innocente della Madre… -