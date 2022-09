(Di giovedì 15 settembre 2022) Walterex allenatore del Napoli parla a Radio Punto Nuovo di Lucianoe della sfida Milan-Napoli. Nel corso di Punto Nuovo Sport Show,dice: “Milan e Napoli stanno programmando con giovani importanti, nonosle partenze che abbiamo vissuto in estate. Soprattutto per gli azzurri. A volte le squadre hanno bisogno di nuove motivazioni e nuovi stimoli. Entrambe sono le squadre più divertenti da guardare, sia in Italia che in Europa. Se guardiamo le altre big italiane in Champions hanno tanti giocatori esperti e poi stanno lì a soffrire il palleggio e il dominio degli avversari“. Auriemma si difende: “informato male” Sulla sfida Milan-Napoli aggiunge: “Milan-Napoli domenica sarà davvero bella.si stando ...

napolipiucom : Novellino: 'Bravo Spalletti, si prende tante rivincite con i giornalisti' #milannapoli #Spalletti… -

Novellino duro col Venezia: "La proprietà non mi piace. Non si scelgono i giocatori con l'algoritmo" Walter Novellino ex allenatore del Napoli parla a Radio Punto Nuovo di Luciano Spalletti e della sfida Milan-Napoli.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Novellino, allenatore : "Milan e Napoli stanno programmando con giovani importanti, nonostante le partenze che abbiamo vi ...