Nettuno | evade per spacciare e prestare soldi a strozzo | arrestato

(Di giovedì 15 settembre 2022) Spaccio, estorsione ed evasione dai domiciliari. Con questi capi di imputazione un 32enne, nella serata di ieri, 14 settembre, è statodai Carabinieri diche hanno dato seguito a un provvedimento di esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri – Ufficio esecuzioni penali. Il 32enne è indagato per aver commesso reati dal 2013 al 2018 L’uomo è stato rintracciato dai militari nel suo domicilio e dovrà espiare una pena di 5 anni e 6 mesi e una pena pecuniaria di 3.500 euro per aver commesso numerosi reati nel territorio della provincia di Roma, tra il 2013 e il 2018. Vari i capi di imputazione dei quali deve rispondere Il 32enne era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di dimora nel comune di Aprilia, si ...

