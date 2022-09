Monza, Berlusconi: “Ho fiducia in Palladino, farà bene con i nostri consigli tecnici” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Per quanto riguarda il mio Monza, abbiamo fatto una grande impresa dopo 110 anni di passare dalla C alla B e dalla B alla A, ed è un grande risultato che abbiamo saputo conquistarci. Adesso nelle prime partite il Monza ha avuto due situazioni negative, la prima sette infortunati tra i titolari, e la seconda che abbiamo incontrato le squadre più forti del campionato”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia e anche del Monza, Silvio Berlusconi, intervistato da LaPresse, sul momento dei biancorossi in campionato. fiducia a Palladino dopo Stroppa: “Sono sicuro che avendo anche cambiato allenatore, con un nuovo allenatore in cui abbiamo molta fiducia, noi riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Non conosco abbastanza ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “Per quanto riguarda il mio, abbiamo fatto una grande impresa dopo 110 anni di passare dalla C alla B e dalla B alla A, ed è un grande risultato che abbiamo saputo conquistarci. Adesso nelle prime partite ilha avuto due situazioni negative, la prima sette infortunati tra i titolari, e la seconda che abbiamo incontrato le squadre più forti del campionato”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia e anche del, Silvio, intervistato da LaPresse, sul momento dei biancorossi in campionato.dopo Stroppa: “Sono sicuro che avendo anche cambiato allenatore, con un nuovo allenatore in cui abbiamo molta, noi riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Non conosco abbastanza ...

