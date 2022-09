Lazio, disastro totale in Danimarca: il Midtjylland annienta una difesa imbarazzante (Di giovedì 15 settembre 2022) Per descrivere la prestazione della Lazio contro il Midtjylland è sufficiente una sola parola: disastro. I biancocelesti, impegnati nella trasferta in Danimarca valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023, vengono sconfitti in maniera netta e pesantissima dai padroni di casa, senza lanciare alcun segnale di ripresa. Il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ad un parziale turnover, schierando comunque dei punti fermi come Immobile, Felipe Anderson e Pedro in attacco, Luis Alberto a centrocampo e Romagnoli in difesa. Dopo venticinque minuti di sostanziale equilibrio la squadra danese è riuscita a perforare con il gol di Paulo Victor una difesa apparsa sin da subito in grande difficoltà tant’è che, neanche cinque minuti più tardi, è arrivato il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Per descrivere la prestazione dellacontro ilè sufficiente una sola parola:. I biancocelesti, impegnati nella trasferta invalevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023, vengono sconfitti in maniera netta e pesantissima dai padroni di casa, senza lanciare alcun segnale di ripresa. Il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ad un parziale turnover, schierando comunque dei punti fermi come Immobile, Felipe Anderson e Pedro in attacco, Luis Alberto a centrocampo e Romagnoli in. Dopo venticinque minuti di sostanziale equilibrio la squadra danese è riuscita a perforare con il gol di Paulo Victor unaapparsa sin da subito in grande difficoltà tant’è che, neanche cinque minuti più tardi, è arrivato il ...

