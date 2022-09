La tassazione sugli extraprofitti energetici rischia di rivelarsi un bluff | i numeri

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sono tanti o sono pochi i 140 miliardi di euro che l'Unione europea conta di raccogliere per far fronte ai rincari? Per avere un termine di paragone, basta guardare a cosa ha fatto la Gran Bretagna: 173 miliardi (150 miliardi di sterline) da spalmare però in due anni. Un confronto impietoso, soprattutto se consideriamo che i soldi europei andranno ripartiti tra tutti i 27 Stati dell'Unione. Quanto andrà a ciascun Paese, ovviamente, dipenderà dai livelli produttivi di ognuno. I 140 miliardi annunciati ieri Ursula von der Leyen, in realtà sono 142. Così suddivisi: 117 miliardi sono le risorse stimate annue che gli Stati membri potrebbero riscuotere dal tetto ai ricavi delle imprese che producono energia elettrica a basso costo; 25 miliardi, invece, dovrebbero arrivare dalla tassadelle grandi compagnie che ...

tempoweb : La tassazione sugli extraprofitti con l’#energia rischia di portare poche risorse #ue #15settembre… - marcelloseva : RT @RossellaMuroni: Lo scostamento di bilancio genera debito e ricadrà sul futuro delle nuove generazioni. Serve invece una tassazione seri… - pautassio : RT @gspazianitesta: Premesso che era un testo piuttosto mediocre, sarebbe stato approvato se non si fosse insistito per inserirvi, di soppi… - Pigafetto : RT @RossellaMuroni: Lo scostamento di bilancio genera debito e ricadrà sul futuro delle nuove generazioni. Serve invece una tassazione seri… - mcarlizzi : RT @RossellaMuroni: Lo scostamento di bilancio genera debito e ricadrà sul futuro delle nuove generazioni. Serve invece una tassazione seri… -

Fiscomania.com

C'è anche chi tra gli economisti è contrario ed esprime delle perplessità sulladegli ... [4] Roberto Ciccarelli, Mille miliardi per il Welfare universale dalla tassaextraprofitti al ...... lavoro, crisi energetica, guerre, caro - vita estremo,alle stelle. Non si può far ... non la rappresenterei in Sicilia, se non avessi la piena sicurezza e certezzaintenti politici e ... Tassazione dei Performer di OnlyFans All'esame anche i decreti sul minor gettito delle tasse auto e di Imu e Tari sulle abitazioni dei pensionati residenti all’estero ...Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022: Nuova Irpef e abolizione dell’Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti ...