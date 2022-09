Giovani al voto tra timori e speranze per il futuro | “Non basta un video su TikTok | servono proposte concrete su diritti e ambiente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Nonfaresu Tik Tok, dovete farci delleperché ci sentiamo esclusi”. Lucio è uno studente torinese di 20 anni che per la prima volta andrà a votare. Non ha ancora deciso per chi ma è “molto contento di poterlo fare” spiega mentre scorre ielettorali sui canali social dei leader politici. Negli ultimi giorni in tanti hanno iniziato a pubblicare contenuti dedicati ai piùche però sembrano osservarli con diffidenza. “Non hanno nessun contenuto” osserva Riccardo, 24 anni, che non se ne è perso uno. Eppure i temi di cui discutere ci sarebbero. “Una giustizia climatica che non punti ad essere un neocolonialismo delle risorse – spiega Alice, 24 anni – e una giustizia sociale interna perché non si può continuare a vivere in un paese dove le ...