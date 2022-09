GF Vip 7, Signorini deve fare i conti con le Elezioni Politiche: ecco cosa succederà (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e non si può dire che sia stata una passaggiata per Alfonso Signorini realizzare il cast. Dopo tanti “no” e momenti di tensione che l’ha portato a lasciare a casa diversi personaggi dello spettacolo, il conduttore è arrivato alla conclusione di piazzare a Cinecittà molti ex volti del reality stesso. Insomma, secondo gli esperti, non proprio il massimo. Ad ogni modo adesso spunta un nuovo ostacolo. Quale? Le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Noemi Bocchi nella Casa del GF Vip? Le rivelazioni di Alfonso Signorini Qualcuno ha chiesto al conduttore del GF Vip 7 Alfonso Signorini se ci siano possibilità di vedere la nuova signora Totti in tv e lui ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 settembre 2022) Manca pochissimo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e non si può dire che sia stata una passaggiata per Alfonsorealizzare il cast. Dopo tanti “no” e momenti di tensione che l’ha portato a lasciare a casa diversi personaggi dello spettacolo, il conduttore è arrivato alla conclusione di piazzare a Cinecittà molti ex volti del reality stesso. Insomma, secondo gli esperti, non proprio il massimo. Ad ogni modo adesso spunta un nuovo ostacolo. Quale? Ledel 25 settembre 2022. Noemi Bocchi nella Casa del GF Vip? Le rivelazioni di AlfonsoQualcuno ha chiesto al conduttore del GF Vip 7 Alfonsose ci siano possibilità di vedere la nuova signora Totti in tv e lui ha ...

