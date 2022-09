Coppa Davis 2022, fase a gironi in tv: programma, orari e dirette partite 15 settembre (Di giovedì 15 settembre 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022 relativamente alla giornata di giovedì 15 settembre. Nel girone A la Svezia dopo la bella vittoria sull’Argentina prova a sorprendere anche la Croazia; la Corea del Sud, andata ad un passo dal successo contro il Canada, affronta la Serbia; l’Australia contro la Francia cerca la seconda affermazione. Infine Stati Uniti e Kazakhstan si affronteranno in quel di Glasgow. A Rai Sport e Sky Sport spetta la diretta televisiva di alcune delle sfide in programma. Tutte le partite possono essere seguite in streaming su SuperTennix, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis. CALENDARIO DELL’ITALIA CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il, le date, glie la copertura tv delladelle Finali direlativamente alla giornata di giovedì 15. Nel girone A la Svezia dopo la bella vittoria sull’Argentina prova a sorprendere anche la Croazia; la Corea del Sud, andata ad un passo dal successo contro il Canada, affronta la Serbia; l’Australia contro la Francia cerca la seconda affermazione. Infine Stati Uniti e Kazakhstan si affronteranno in quel di Glasgow. A Rai Sport e Sky Sport spetta la diretta televisiva di alcune delle sfide in. Tutte lepossono essere seguite in streaming su SuperTennix, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis. CALENDARIO DELL’ITALIA CALENDARIO ...

