Conference League: Basaksehir - Fiorentina 3 - 0 (Di giovedì 15 settembre 2022) Basaksehir Istanbul batte Fiorentina 3 - 0 in una partita della seconda giornata del girone A di Europa League. Tutte nella ripresa le reti dei turchi, con doppietta di Gurler e gol di Bertrand Traore ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022)Istanbul batte3 - 0 in una partita della seconda giornata del girone A di Europa. Tutte nella ripresa le reti dei turchi, con doppietta di Gurler e gol di Bertrand Traore ...

federicocasotti : Direi che i risultati di stasera chiudono definitivamente, con tre mesi di ritardo, il dibattito sul valore (notevo… - meredithgrigia : abbiamo un sogno nel cuore,la conference league - Max1969Av : Milan in Europa League e Roma in Conference. Ci sta! - Purpinho_ : RT @farted94: @barber_sevilla Questi rischiano di andare in conference League, che goduria - osimhenismo_ : RT @farted94: @barber_sevilla Questi rischiano di andare in conference League, che goduria -