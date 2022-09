Von der Leyen a Kiev | Integrazione accelerata al mercato Ue

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - borghi_claudio : Sempre meglio ricordare... ci sono pochi voti decisivi, tutto il resto è tattica. Questo era uno di quelli. - dragonicola : RT @davcarretta: Von der Leyen a Manon Aubry (melanchonista) che aveva mostrato bollette da 2 mila euro: 'Sì, le bollette sono insopportab… - Leseidimattinah : RT @classcnbc: +++ Von der Leyen: ridurre i consumi di elettricità farà calare i prezzi. +++ -

La presidente della CommissioneLeyen ritiene che l'Ucraina deve entrare 'nell'area del free roaming' e che Bruxelles 'collaborera' con l'Ucraina per garantire un accesso senza soluzione di continuita' al mercato unico: e' ...La presidente della CommissioneLeyen ha proposto di istituire una 'Convenzione europea' per la riforma dei trattati Ue. 'Se vogliamo seriamente un'unione piu' ampia, dobbiamo anche essere seri sulle riforme. Pertanto, come ...Adesso è il momento di essere risoluti, non è il momento per l’appeasement”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il suo quarto discorso sullo Stato dell ..."La solidarietà dell'Europa nei confronti dell'Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l'Europa è stata al fianco dell'Ucraina. Con armi. Con ...