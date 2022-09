“Voglio ricordarti” Stefano d’Orazio straziante: l’ultimo saluto per LEI (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ un giorno triste, il pensiero corre alla sua prematura scomparsa. Stefano d’Orazio sempre vivo nel suo cuore Lo scapolone d’oro del famoso gruppo dei Pooh era proprio lui Stefano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ un giorno triste, il pensiero corre alla sua prematura scomparsa.sempre vivo nel suo cuore Lo scapolone d’oro del famoso gruppo dei Pooh era proprio lui… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

callmeilaria : #mattiasday matti volevo ricordarti quanto siamo fieri di te, sei l'esempio vivente del 'non si molla mai', sei una… - cinzia_pietro : RT @DavidinoDadde: Carissima voglio ricordarti che Bella Ciao non è una canzone politica ma è una canzone di liberazione e Antifascista la… - DavidinoDadde : Carissima voglio ricordarti che Bella Ciao non è una canzone politica ma è una canzone di liberazione e Antifascist… - Hernandzismo19 : RT @Zincoritorna: @Bresingar_ @serioustony_ Voglio ricordarti anche questo di Lautaro - Zincoritorna : @Bresingar_ @serioustony_ Voglio ricordarti anche questo di Lautaro -