Verissimo: I Primi Ospiti Della Nuova Stagione! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Manca pochissimo al ritorno di Verissimo. Il talk di Silvia Toffanin andrà in onda anche in questa Nuova stagione, con il doppio appuntamento del sabato e Della domenica pomeriggio. Ma chi saranno i Primi Ospiti? E’ stata proprio la conduttrice a svelare qualche nome. Ecco i dettagli! Silvia Toffanin svela gli Ospiti Della Nuova stagione di Verissimo Silvia Toffanin è pronta a tornare alla guida di Verissimo dal prossimo 17 settembre. Lo farà come lo scorso anno, con il doppio appuntamento settimanale del sabato e Della domenica. C’è grande attesa per sapere chi saranno gli Ospiti di questa Nuova stagione e a dare qualche dettaglio è stata proprio la nostra Silvia ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Manca pochissimo al ritorno di. Il talk di Silvia Toffanin andrà in onda anche in questastagione, con il doppio appuntamento del sabato edomenica pomeriggio. Ma chi saranno i? E’ stata proprio la conduttrice a svelare qualche nome. Ecco i dettagli! Silvia Toffanin svela glistagione diSilvia Toffanin è pronta a tornare alla guida didal prossimo 17 settembre. Lo farà come lo scorso anno, con il doppio appuntamento settimanale del sabato edomenica. C’è grande attesa per sapere chi saranno glidi questastagione e a dare qualche dettaglio è stata proprio la nostra Silvia ...

imsirious : @neptvnewild verissimo, cioè 17 coppie wlw non sono state minimamente votate, e infatti su questo loro sono avanti,… - redazionerumors : L'amatissimo salotto di Verissimo tornerà su Canale 5 il 17 Settembre con un doppio appuntamento nei weekend. Ecco… - TonyVM18 : @c_appendino @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Quoto in parte il tuo post 'Noi possiamo dire di essere stati primi '.. E… - infoitcultura : I primi ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo - Mattiabuonocore : Verissimo: ecco i primi ospiti via @davidemaggio #canyaman -