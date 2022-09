Uomini e Donne, slitta la messa in onda della prima puntata: ecco perché (Di mercoledì 14 settembre 2022) slitta la partenza della nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show più famoso d’Italia sarebbe dovuto andare in onda a partire da lunedì 19 Settembre ma, stando a quanto inizia a trapelare sul web, la data di partenza sarebbe stata posticipata. Il motivo? Proprio in quel giorno sarà trasmesso su Canale 5 uno speciale del TG per poter permettere agli italiani di seguire in diretta i funerali della Regina Elisabetta. A darne notizia in anteprima è stata la pagina di Trash Italiano per mezzo Twitter: ? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per seguire in diretta i funerali della Regina Elisabetta. — Trash Italiano (@trash italiano) September ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022)la partenzanuova stagione di. Il dating show più famoso d’Italia sarebbe dovuto andare ina partire da lunedì 19 Settembre ma, stando a quanto inizia a trapelare sul web, la data di partenza sarebbe stata posticipata. Il motivo? Proprio in quel giorno sarà trasmesso su Canale 5 uno speciale del TG per poter permettere agli italiani di seguire in diretta i funeraliRegina Elisabetta. A darne notizia in anteè stata la pagina di Trash Italiano per mezzo Twitter: ? La partenza diè rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per seguire in diretta i funeraliRegina Elisabetta. — Trash Italiano (@trash italiano) September ...

matteosalvinimi : Oggi ho voluto essere a Marina di Carrara per portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini della Lega aggredit… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - bartolopietro1 : Mi chiedo: quante Loujin, quanti uomini, donne e bambini dovranno morire prima che si smetta di alimentare l’odio p… - blvebeerry : RT @jjuonn: uomini non dovete fermare donne in giro per strada a caso indipendentemente da chi siete se è giorno o notte se siamo in centro… - cuba98w : RT @RescueMed: ??A bordo delle navi #SeaWatch3 #SeaEye4 e #Humanity1 ci sono rispettivamente 428, 129 e 415 superstiti in attesa di poter s… -