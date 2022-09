Scuola: in Calabria in classe in 258mila e senza mascherina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 258mila gli alunni di ogni ordine e grado che hanno iniziato la Scuola oggi in Calabria. Si tratta, secondo quanto riferito dall'Ufficio scolastico regionale all'ANSA, di circa 35.500 bambini ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sonogli alunni di ogni ordine e grado che hanno iniziato laoggi in. Si tratta, secondo quanto riferito dall'Ufficio scolastico regionale all'ANSA, di circa 35.500 bambini ...

reggiotv : Sono 258mila gli studenti che oggi hanno fatto rientro a scuola in Calabria. Secondo quanto riferito dall'Ufficio… - CDNewsCalabria : Primo giorno di scuola in Calabria, il vicepresidente Princi: “Tante sfide ma siamo pronti” - CDNewsCalabria : Riparte la scuola in Calabria, l’augurio di Occhiuto: “Siate orgogliosi della vostra regione” - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Scuola: in Calabria in classe in 258mila e senza mascherina Elevata la percentuale di dispersio… - AvvenirediCal : Scuola, il messaggio del vescovo Savino ?? Per approfondire vai qui: -