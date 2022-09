Renault - Nuovo omaggio alla R5 | una show-car ispirata al mondo dei videogiochi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laera stata chiara sin dall'inizio: il 2022 sarebbe stato un anno pieno di sorprese per il cinquantesimo anniversario della5. L'ennesima conferma è arrivata oggi con l'annuncio di una uno dei modelli più famosi della Casa transalpina: unacar "divertente e potente"aldeipiù celebri come Forza Horizon o GTA. 100% elettrica. Lanon fornisce maggiori informazioni o specifiche tecniche su quella che al momento sembra essere più di una semplice "one-off" da esposizione, anche se l'aspetto è decisamente lontano dai canoni tradizionali e molto più consono alle arene dei videogame dedicati alle competizioni automobilistiche. Lo dimostrano alcuni dettagli che emergono ...

businessonlinei : Renault Kangoo: prezzi, versioni, motori, consumi, dimensioni nuovo modello 2022 - ChiaraCompagnuc : Renault Kangoo: prezzi, versioni, motori, consumi, dimensioni nuovo modello 2022 - ChiaraCompagnuc : Nuovo Renault 4ever 2022-2023, la mitica berlina torna come Suv compatto di ultima generazione… - businessonlinei : Nuovo Renault 4ever 2022-2023, la mitica berlina torna come Suv compatto di ultima generazione… - lagenda70889069 : Nuovo Renault Kangoo Van 100% Electric alla Concessionaria Rabino di Avigliana e Pinerolo AZIENDE,… -

... importo massimo, come fare domanda Detrazioni spese funebri 2020 a chi spettano e importo massimo Notizia precedente - - >Kangoo: prezzi, versioni, motori, consumi, dimensionimodello ...Kangoo si propone come un veicolo per famiglie e gruppi che necessitano di spazi e modularità e dunque flessibilità nell'organizzazione e negli spostamenti. Con undesign esterno, più ...Il prototipo, una reinterpretazione 100% elettrica delle versioni più sportive della R5, sarà svelato online il 22 settembre ...La nuova vettura del marchio francese sarà svelata al Salone di Parigi 2022: ecco la data in cui si mostrerà al pubblico ...