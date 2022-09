Lutto per Le Donatella, è morto il loro papà: l’addio commovente sui social (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Donatella sono un duo musicale e televisivo italiano composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Hanno guadagnato notorietà prendendo parte al talent show X-Factor, da quel momento in poi la loro carriera non si è più fermata. In queste ore Le Donatella stanno attraversando un Lutto davvero molto doloroso. È venuto a mancare il papà di Silvia e Giulia Provvedi: le due cantanti hanno comunicato questa triste notizia ai loro fan attraverso un post su Instagram. Vediamo insieme le loro parole.



