Inter | Gazzetta | “Inzaghi giostra la rosa | ha bisogno di tutti”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)- Come scrive lale scelte dinon hanno lasciato dei rimorsi visto il grande risultato in campo davvero importante. “L’sta allontanando il ricordo triste di Milan e Bayern attraverso una nuova forma di democrazia. Simoneha uno slogan elettorale, «hodi», e lo ha ripetuto ieri dopo la passeggiata in Boemia. Non sono parole al vento, ma fatti che si ripetono. Vuoi per le tante sfide una dietro l’altro, vuoi perché il mercato gli ha offerto cambi all’altezza, ma il tecnicoista sta proseguendo nel suo turnover scientifico, quasi chirurgico. L’assenza di Lukaku, che ieri si è sottoposto a nuovi controlli e che tornerà dopo la sosta, gli ha “facilitato” il compito davanti, ...

L'attaccante dell'Dzeko è stato protagonista nel match contro il Viktoria Plzen, confermando la sua vena ... Per Ladello Sport è lui il migliore in campo ...L'uomo della provvidenza, figlia di un'abitudine quasi chirurgica. Edin Dzeko non ha perso il vizio, confermandosi un'autentica bestia nera per il Viktoria Plzen e consegnando ai nerazzurri quei primi ...Il bosniaco ha contribuito al primo successo dei nerazzurri grazie al nono sigillo personale contro i cechi. Il tecnico ha centrato la scelta di schierare una coppia alternativa per far riposare il To ...Simone Inzaghi è soddisfatto per il successo in Champions League, ma c'è prima da valutare un calciatore dell'Inter: ecco di chi si tratta.