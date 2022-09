Il Salone Nautico di Genova dal 22 settembre: oltre mille le imbarcazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Più di mille imbarcazioni, 998 brand e 168 novità: è questo il biglietto da visita con cui si presenta la 62ma edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 22 fino al 26 settembre 2022. L’evento consolida i numeri importanti del settore, con una crescita record del 30% rispetto al 2021, con i cantieri italiani che, in alcuni casi, hanno ordini fino al 2024. Il Salone Nautico di Genova all’insegna della sostenibilità “Sulla scia del futuro è il claim di questa edizione che è quella del consolidamento”, ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi presentando l’evento. “A otto giorni dall’inizio i biglietti già venduti sono il 37,3% in pi rispetto all’anno scorso”, ha aggiunto Cecchi. “Sarà un ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Più di, 998 brand e 168 novità: è questo il biglietto da visita con cui si presenta la 62ma edizione deldi, al via dal 22 fino al 262022. L’evento consolida i numeri importanti del settore, con una crescita record del 30% rispetto al 2021, con i cantieri italiani che, in alcuni casi, hanno ordini fino al 2024. Ildiall’insegna della sostenibilità “Sulla scia del futuro è il claim di questa edizione che è quella del consolidamento”, ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi presentando l’evento. “A otto giorni dall’inizio i biglietti già venduti sono il 37,3% in pi rispetto all’anno scorso”, ha aggiunto Cecchi. “Sarà un ...

CBGenova : RT @SaloneNautico: Al via la conferenza stampa di presentazione del 62 Salone Nautico di #genova - CBGenova : RT @PortoAnticoGe: Il saluto del presidente di Porto Antico di Genova spa Mauro Ferrando alla presentazione del 62^ Salone Nautico. Appunta… - NauticaReport : Frauscher e Cantiere Nautico Feltrinelli a Genova con Frauscher 1212 Ghost esposto per la prima volta a un salone i… - AnsaLiguria : Salone nautico: a Genova 1000 barche e 170 novità. Fatturato in crescita del 30% e 3,3 mld di export:record storico… - ansa_liguria : Salone nautico: a Genova 1000 barche e 170 novità -