Il piano di risparmio energetico della Ue non può funzionare (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal cappello della Commissione europea è uscita una proposta bella sulla carta, ma complessa da realizzare, per tagliare i prezzi dell’energia elettrica. Una proposta che rischia perciò di essere profondamente modificata dagli Stati membri se non addirittura rigettata. Ecco i fatti: dopo varie anticipazioni, il 14 settembre è stato finalmente diffuso il comunicato nel quale viene spiegato che la Commissione intende concordare con i vari governi un obbligo nella riduzione dei consumi di "almeno il 5% durante gli orari di picco". Agli Stati sarà quindi richiesto di "identificare il 10% delle ore con i maggiori livelli di prezzi e ridurre la domanda in queste fasi". L’obiettivo è di "ridurre il consumo complessivo di elettricità di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023". Sulla carta, dicevamo, l’idea è ottima: tagliare i consumi di elettricità negli orari di picco permette ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal cappelloCommissione europea è uscita una proposta bella sulla carta, ma complessa da realizzare, per tagliare i prezzi dell’energia elettrica. Una proposta che rischia perciò di essere profondamente modificata dagli Stati membri se non addirittura rigettata. Ecco i fatti: dopo varie anticipazioni, il 14 settembre è stato finalmente diffuso il comunicato nel quale viene spiegato che la Commissione intende concordare con i vari governi un obbligo nella riduzione dei consumi di "almeno il 5% durante gli orari di picco". Agli Stati sarà quindi richiesto di "identificare il 10% delle ore con i maggiori livelli di prezzi e ridurre la domanda in queste fasi". L’obiettivo è di "ridurre il consumo complessivo di elettricità di almeno il 10% fino al 31 marzo 2023". Sulla carta, dicevamo, l’idea è ottima: tagliare i consumi di elettricità negli orari di picco permette ...

marino29b : RT @FabioConditi: Propongo una discussione pubblica sulla proposta 'Piano Italia' del M5S, che riassumo: - banca pubblica degli investiment… - italiadeideliri : RT @repubbilca: Il nuovo piano energetico europeo: scovare persone con la febbre e utilizzare i loro orifizi come forni per cuocere spiedin… - joepanther : RT @repubbilca: Il nuovo piano energetico europeo: scovare persone con la febbre e utilizzare i loro orifizi come forni per cuocere spiedin… - sele_canes : #risparmio #energetico #caro #bollette arriva il piano per #Umbria #SelenioCanestrelli #ilmessaggero - Gianluc68325330 : RT @repubbilca: Il nuovo piano energetico europeo: scovare persone con la febbre e utilizzare i loro orifizi come forni per cuocere spiedin… -