Halle Bailey è la Sirenetta, principessa con i locks per raccontare una bellezza più inclusiva (Di mercoledì 14 settembre 2022) Specialmente se si è bambini e se la bellezza in questione è quella di Halle Bailey nei panni di Ariel, alias La Sirenetta. Classe 1998, la protagonista dell'ultimo live action Disney in uscita a maggio 2023 si è già rivelata una delle professioniste più richieste del settore. Con la sorella Chloe, infatti, forma dal 2015 Chloe x Halle, un duo che ha conquistato anche Beyoné, che le ha volute nel tour The Formation. Entrambe, inoltre, fanno parte del cast della serie tv Grow-ish. Un talento che, però, a una parte della comunità online non è bastato. Uscito da pochissimi giorni, infatti, il video teaser della protagonista che canta un breve frammento di Part of Your World ha letteralmente scatenato il web. E, ovviamente, diviso gli animi tra chi reputa che l'aspetto della Sirenetta

