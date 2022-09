Enrico Ruggeri contro la svolta gender della Treccani | “Una stucchevole forzatura grammaticale | avevamo la lingua più bella del mondo”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Una”. È entrato a gamba tesanella polemica innescata dalla, che ha annunciato per ottobre l’arrivo del primo Dizionarioitaliana nel quale verranno registrate anche le forme femminili di nomi e aggettivi che tradizionalmente si trovano solo al maschile. Una “rivoluzione” che mette su carta “la necessità e l’urgenza di un cambiamento che promuova l’inclusività e la parità di genere, a partire dalla”, spiegano dall’IstitutoEnciclopedia Italiana. Tradotto in maniera concreta, cercando il significato di un aggettivo come “bello” o “adatto” si troverà quindi lemmatizzata, cioè registrata e ...

Ph: Alfredo Leo/Wikimedia Un tweet dicontro Treccani , o meglio, contro l'iniziativa dell'enciclopedia italiana, ha scatenato un polverone suo social. Il cantautore di Peter Pan non ha gradito la novità in arrivo nella ...Quale artista italiano poteva entrare nel dibattito se nonRilanciando un tweet contenente il comunicato Treccani, il cantautore ha commentato: "Avevamo la lingua più bella e ...A partire da ottobre, nelle definizioni del dizionario "lettrice" avrà lo stesso peso di "lettore". Per il cantautore è «una stucchevole forzatura grammaticale» ...