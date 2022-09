Csm | Procuratore caso Grillo jr candidato indipendente | Superare correnti

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Io non sono contro le, ma mi aspetto dal nuovo Csm un risveglio della magistratura come organo di governo, sganciato da qualunque condizionamento esterno. La cosa più importante è voltare pagina e restituire alla magistratura credibilità. E' arrivato il momento di guardare oltre leche hanno svolto un ruolo fondamentale e alle quali io stesso mi sono riferito". Gregorio Capasso è ildi Tempio Pausania, una piccola Procura nel cuore della Gallura, in Sardegna, che ha deciso di candidarsi, da, al Consiglio superiore della magistratura. Dopo avere girato nei giorni scorsi tutto il Sud Italia, è venuto anche in Sicilia, dividendosi tra Palermo e Agrigento. "Ci tenevo ad andare a vedere l'aula dedicata al giudice Rosario ...

Il posto di procuratore di Napoli è vacante dallo scorso 4 maggio, quando il Csm nominò Giovanni Melillo nuovo procuratore nazionale antimafia al posto di Federico Cafiero de Raho. Melillo, che a ...Persino l'ex Procuratore Antimafia Federico Cafiero de Raho (che il Pd raccomandava a Palamara) ... Henry John Woodcock, che invece che per il Parlamento si candida per il Csm. Mal che vada, se lo ... Sarebbero cinque i candidati a dirigere la procura partenopea. Prestipino rinuncia. Tempi lunghi per la scelta. Nel week end si voterà per il nuovo Csm ...