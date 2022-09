Così la riforma Cartabia rischia di mandare in fumo le confische dei beni. L’allarme di Libera: “Colpo di spugna, bisogna rivedere la norma” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un arretramento dal principio che fino ad oggi ha regolato il sequestro e la confisca di beni. Di più: un Colpo di spugna al fondamento che disciplina il contrasto alla criminalità da profitto. È l’ennesimo effetto nefasto della riforma della giustizia penale firmata da Marta Cartabia, ministra della giustizia del governo di Mario Draghi. Una sorta di buco, causato dall’introduzione dell’improcedibilità, che rischia di mandare in fumo gran parte delle confische penali di beni. E che porta Libera a lanciare L’allarme: quella norma, secondo l’associazione antimafia di don Luigi Ciotti, rischia di trasformarsi in un Colpo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un arretramento dal principio che fino ad oggi ha regolato il sequestro e la confisca di. Di più: undial fondamento che disciplina il contrasto alla criminalità da profitto. È l’ennesimo effetto nefasto delladella giustizia penale firmata da Marta, ministra della giustizia del governo di Mario Draghi. Una sorta di buco, causato dall’introduzione dell’improcedibilità, chediingran parte dellepenali di. E che portaa lanciare: quella, secondo l’associazione antimafia di don Luigi Ciotti,di trasformarsi in undi ...

GullfaxiG : @mara_carfagna E successo che volevate raffazzonare una riforma che aspetta al prossimo governo che ci sarà tra poc… - MaxArdo3 : @mara_carfagna L’unica riforma fiscale equa sarebbe una flat tax sul saldo tra entrate e uscite, così mai più nessu… - erretti42 : @Ernesto_Montic Non la chiamo io così, ma chi l’ha fatta e sostenuta. Comunque riforma di per sé non significa mol… - ananassobasso : RT @gspazianitesta: Ciò detto, l'anomalia era pretendere di approvare una riforma fiscale con una maggioranza così eterogenea. E ancora più… - petregiamp : RT @gspazianitesta: Ciò detto, l'anomalia era pretendere di approvare una riforma fiscale con una maggioranza così eterogenea. E ancora più… -