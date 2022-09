Compagnia dei Caraibi: rotta verso la sostenibilità (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Mercanti di merci e di idee». Così si definisce Compagnia dei Caraibi, la realtà italiana leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium. Nell’ultimo anno, l’azienda - fondata a Vidracco nel 2008 - ha vissuto alcune importanti trasformazioni che l’hanno portata alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milano e alla trasformazione in B Corp, di cui Panorama.it ha discusso con Fabio Torretta, general manager & marketing director di Compagnia dei Caraibi. Fabio Torretta Come nasce la decisione di trasformare l’azienda in una B Corp? Il nostro approccio al mercato è sempre stato molto etico, quindi possiamo definire il passaggio a B Corp uno step quasi naturale nel progresso di Compagnia dei ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Mercanti di merci e di idee». Così si definiscedei, la realtà italiana leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium. Nell’ultimo anno, l’azienda - fondata a Vidracco nel 2008 - ha vissuto alcune importanti trasformazioni che l’hanno portata alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milano e alla trasformazione in B Corp, di cui Panorama.it ha discusso con Fabio Torretta, general manager & marketing director didei. Fabio Torretta Come nasce la decisione di trasformare l’azienda in una B Corp? Il nostro approccio al mercato è sempre stato molto etico, quindi possiamo definire il passaggio a B Corp uno step quasi naturale nel progresso didei ...

