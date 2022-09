Allegri: 'Io a rischio? No, i momenti difficili fanno parte del gioco' (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Io a rischio? No, i momenti difficili fanno parte del gioco - ha detto Allegri dopo la seconda sconfitta di fila nelle prime due gare della fase a gironi - . Le uniche cose da fare sono stare zitti e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Io a? No, idel- ha dettodopo la seconda sconfitta di fila nelle prime due gare della fase a gironi - . Le uniche cose da fare sono stare zitti e ...

GoalItalia : 'Non mi sento assolutamente a rischio' Firmato, Max Allegri - roberto1974juve : RT @cuadrodecruijff: Il futuro di Massimiliano #Allegri con la #Juventus è a rischio: situazione delicata all'interno della società riguard… - Zielinskighosta : RT @NicoSchira: Max #Allegri a Prime: “Io non mi sento per niente a rischio. Potenzialmente potevamo anche pareggiare, ma la prestazione è… - TuttiJuve : RT @cuadrodecruijff: Il futuro di Massimiliano #Allegri con la #Juventus è a rischio: situazione delicata all'interno della società riguard… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Max #Allegri a Prime: “Io non mi sento per niente a rischio. Potenzialmente potevamo anche pareggiare, ma la prestazione è… -