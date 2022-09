Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 13 settembre

(Di martedì 13 settembre 2022) Idell’deldi, 132022. La combinazione: 5, 9, 16, 20, 23, 69, Numero Jolly 31, Superstar 46. Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso deldi. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 271.500.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - FedericoFaller1 : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - Alberto93383706 : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… -

Il Sole 24 ORE

di Redazione Online Lesugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta, in vista della tornata elettorale che si terrà il 25 settembre Come funziona il Rosatellum, la legge elettorale con cui voteremo il 25 ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: leMeloni fa dietrofront e rinnega l'Europa "Con me al governo la pacchia è finita" Sanna Marin rompe il fronte Ue degli spaventati: "... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 23.161 nuovi casi (-6,81% in 7 giorni) e 92 vittime La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’esposto sugli extraprofitti delle società energetiche presentato lo scorso 25 ...Hanno cominciato, questa mattina, la loro attività i percettori di reddito di cittadinanza inseriti nel programma di pubblica utilità del Comune di Crotone. Ad annunciralo lo stesso ente. "In particol ...