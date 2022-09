Ue, tagli della luce nelle 4 ore di punta. Sparito il tetto sul prezzo del gas (Di martedì 13 settembre 2022) L'Europa ha deciso di muoversi sulla crisi energetica e il conseguente caro bollette dovuto all'impennata dei costi di luce e gas in seguito alle conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia per la responsabilità della guerra in Ucraina. Ma - si legge su Repubblica - la norma che oggi la Commissione dovrebbe approvare a Strasburgo, da illustrare domani durante il discorso di Ursula von der Leyen all’Europarlamento, rischia di presentarsi svuotata. Con un taglio ai consumi contestato e senza l’invocato tetto al prezzo del gas. Nella bozza messa a punto ieri, infatti, l’esecutivo europeo ha confermato l’inserimento della riduzione obbligatoria dei consumi di energia elettrica. Si tratta di 3-4 ore di contrazione del flusso di elettricità durante gli orari di punta. Una ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 settembre 2022) L'Europa ha deciso di muoversi sulla crisi energetica e il conseguente caro bollette dovuto all'impennata dei costi die gas in seguito alle conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia per la responsabilitàguerra in Ucraina. Ma - si legge su Repubblica - la norma che oggi la Commissione dovrebbe approvare a Strasburgo, da illustrare domani durante il discorso di Ursula von der Leyen all’Europarlamento, rischia di presentarsi svuotata. Con uno ai consumi contestato e senza l’invocatoaldel gas. Nella bozza messa a punto ieri, infatti, l’esecutivo europeo ha confermato l’inserimentoriduzione obbligatoria dei consumi di energia elettrica. Si tratta di 3-4 ore di contrazione del flusso di elettricità durante gli orari di. Una ...

