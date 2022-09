Ue | Chiocchetti nominato segretario generale Europarlamento

(Di martedì 13 settembre 2022) caption id="attachment 329596" align="alignleft" width="150" Alessandro/captionL`italiano Alessandroè statonuovodel Parlamento europeo. Lo hanno confermato stasera da Strasburgo fonti del servizio stampa dell`Assemblea., che aveva lavorato nel gabinetto di Antonio Tajani durante la sua presidenza del Parlamento europeo, era il favorito in una corsa che comprendeva altri tre candidati, tutti attualmente direttori generali del Parlamento: Leena Linnus, Jaume Duch e Agnieszka Walter-Drop.Secondo quanto comunicato poi in una nota, il nuovoassumerà le sue funzioni il 1° gennaio 2023. La nomina segue la decisione dell'Ufficio di presidenza nel giugno 2022 di accettare il ...

Alla fine ce l'ha fatta. Alessandro, è statosegretario generale del Parlamento europeo. Originario di Moena in Trentino , 53 anni, capo gabinetto della presidente Roberta Metsola , il funzionario italiano si è ...Il negoziato non è ancora chiuso maavrebbe il sostegno di Ppe, Liberali, la Sinistra (Gue), i conservatori dell'Ecr e probabilmente dei Verdi. Abbastanza per esseredal Bureau (... Alessandro Chiocchetti nominato neo segretario generale a Strasburgo: chi è l’italiano che ha spaccato il Parlamento Ue