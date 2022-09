Ucraina | Onu | ' problemi su esportazioni fertilizzanti verso Africa'

(Di martedì 13 settembre 2022) New York, 13 set. (Dpa/Adnkronos) - Ci sono continuicon l'accordo di esportazione di grano enegoziato tra Russia ealla fine di luglio. Lo hanno dichiarato le Nazioni Unite, secondo cui, se da una parte le importazioni di cibo dall'attraun corridoio nel Mar Nero sono aumentate considerevolmente, stanno vacillando in particolare ledirussi. "Abbiamo fatto importanti progressi", ha dichiarato l'inviata dell'Onu Rebeca Grynspan in una conferenza stampa virtuale a New York. Ma, ha detto, "restanoancora da risolvere" nel settore assicurativo, finanziario e marittimo. Ciò - ha spiegato - è dovuto principalmente all'incertezza nel settore privato sul fatto che un'esportazione ...

M5S_Europa : L’Onu ha esortato gli Stati ad accelerare lo sviluppo di progetti di efficienza energetica e va nella direzione aus… - Agenzia_Ansa : Il viceambasciatore ucraino presso l'Onu ha detto al Consiglio di sicurezza che sono 2,5 milioni le persone deporta… - lyudmylapetrovn : @antonioguterres Salve. Il 21 settembre 2022 sarà la Giornata Internazionale di Pace dell'ONU. Dobbiamo organizzare… - lyudmylapetrovn : @Quirinale Salve. Il 21 settembre 2022 sarà la Giornata Internazionale di Pace dell'ONU. Dobbiamo organizzare la Ma… - lyudmylapetrovn : @Pontifex Salve. Il 21 settembre 2022 sarà la Giornata Internazionale di Pace dell'ONU. Dobbiamo organizzare la Mar… -

Il Sole 24 ORE

...sue operazioni militari nel Nord - Est dell'. Yerevan ha fatto anche appello, ufficialmente, all'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) e al Consiglio di Sicurezza, per ...Non a caso l'India cerca in tutti i modi di restare in buoni rapporti con la Russia, e si è astenuta anche alla risoluzionedi condanna dell'aggressione all'New York, 13 set. (Dpa/Adnkronos) – Ci sono continui problemi con l’accordo di esportazione di grano e fertilizzanti negoziato tra Russia e Ucraina alla fine di luglio. Lo hanno dichiarato le Nazioni ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...