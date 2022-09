Trotto, Aste ITS 2022 (13/09): Top Prince a 32 Mila €uro (Di martedì 13 settembre 2022) Nella seconda giornata delle Aste ITS, in quel di Busto Arsizio, martedì 13 settembre 2022, è stata la volta dei puledri Trottatori nati nel 2021 (generazione F) iscritti alla sessione “Qualificata“. Sotto il martello del banditore, prodotti promettenti che hanno riscosso un soddisfacente gradimento del mercato. Top Price a 32.000 € Il prezzo di vendita più alto ha superato quota 30 Mila €uro: l’asticella massima è stata di 32.000 €uro; prezzo che, Giuseppe Franco, ha pagato Foley W Fior. Un figlio di Zacon Gio Dal manto baio oscuro, Foley W Fior è un erede del campione Zacon Gio e di Giada Winner. Fascia medio-alta di tutto rispetto Dietro il “pezzo pregiato”, diversi buonissimi yearlings sono stati venduti a cifre di poco inferiori a 30 Mila €uro. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Nella seconda giornata delleITS, in quel di Busto Arsizio, martedì 13 settembre, è stata la volta dei puledri Trottatori nati nel 2021 (generazione F) iscritti alla sessione “Qualificata“. Sotto il martello del banditore, prodotti promettenti che hanno riscosso un soddisfacente gradimento del mercato. Top Price a 32.000 € Il prezzo di vendita più alto ha superato quota 30: l’asticella massima è stata di 32.000; prezzo che, Giuseppe Franco, ha pagato Foley W Fior. Un figlio di Zacon Gio Dal manto baio oscuro, Foley W Fior è un erede del campione Zacon Gio e di Giada Winner. Fascia medio-alta di tutto rispetto Dietro il “pezzo pregiato”, diversi buonissimi yearlings sono stati venduti a cifre di poco inferiori a 30. su Il ...

CorriereCitta : Trotto, Aste ITS 2022 (13/09): Top Prince a 32 Mila €uro - Macs_85 : RT @parallelecinico: Per consolarsi dopo la sconfitta di ieri, Nikola Jokic oggi ha speso 54.000 euro per comprare il cavallo italiano chia… - unicornxp : RT @parallelecinico: Per consolarsi dopo la sconfitta di ieri, Nikola Jokic oggi ha speso 54.000 euro per comprare il cavallo italiano chia… - Monica_11226 : RT @parallelecinico: Per consolarsi dopo la sconfitta di ieri, Nikola Jokic oggi ha speso 54.000 euro per comprare il cavallo italiano chia… - grafuio : RT @parallelecinico: Per consolarsi dopo la sconfitta di ieri, Nikola Jokic oggi ha speso 54.000 euro per comprare il cavallo italiano chia… -