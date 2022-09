PnB Rock, il rapper ammazzato da un rapinatore in un ristorante: il selfie con la fidanzata prima della sparatoria (Di martedì 13 settembre 2022) Shock a Los Angeles. Il rapper americano PnB Rock (vero nome Rakim Hasheem Allen) è stato ucciso mentre si trovava in un ristorante, il Roscoe’s Chicken & Waffles, con la fidanzata. Secondo le prime ricostruzioni, ieri a ora di pranzo un uomo si è avvicinato all’artista, minacciandolo e chiedendogli di dargli i gioielli. Il rapper 30enne si è rifiutato fermamente e l’uomo ha iniziato a sparargli fino ad ammazzarlo. Poi l’assassino è uscito dalla porta laterale del locale ed è fuggito con la macchina ad alta velocità. PnB Rock è stato portato d’urgenza in ospedale, dove ha perso la vita 45 minuti dopo. prima della sparatoria, la fidanzata aveva pubblicato sui social una loro fotografia in cui era riportato il luogo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Shock a Los Angeles. Ilamericano PnB(vero nome Rakim Hasheem Allen) è stato ucciso mentre si trovava in un, il Roscoe’s Chicken & Waffles, con la. Secondo le prime ricostruzioni, ieri a ora di pranzo un uomo si è avvicinato all’artista, minacciandolo e chiedendogli di dargli i gioielli. Il30enne si è rifiutato fermamente e l’uomo ha iniziato a sparargli fino ad ammazzarlo. Poi l’assassino è uscito dalla porta laterale del locale ed è fuggito con la macchina ad alta velocità. PnBè stato portato d’urgenza in ospedale, dove ha perso la vita 45 minuti dopo., laaveva pubblicato sui social una loro fotografia in cui era riportato il luogo ...

