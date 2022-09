Pallamano | l’H C Sannio presenta la nuova stagione

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’H.C.che si appresta a vivere unanel campionato di serie B: Si appresta a ripartire, con la certezza della solita incognita del campo da gioco, laagonistica 2022-2023. Subito dopo la breve pausa estiva, che ha visto lo staff tecnico partecipare alle attività di promozione nei campi estivi, a breve, riprenderanno le canoniche attività per tutte le categorie. Già completate le operazioni di iscrizione alla serie B nazionale e ai campionati regionali giovanili, confermando, tra mille sforzi, la propria presenza tra i club di Benevento anche per quest’anno sportivo! Come avvenuto nella trascorsaagonistica ci sarà, subito dopo le convocazioni per il raduno e le rituali viste ...

FIGH

Ora alcuni giorni di meritato riposo per riprendere dopo Pasqua, il 23 aprile, ancora in casa, contro la Palermo, quarta in classifica, vero banco di prova per Il Giovinetto per potersi ...Ora alcuni giorni di meritato riposo per riprendere dopo Pasqua, il 23 aprile, ancora in casa, contro la Palermo, quarta in classifica, vero banco di prova per Il Giovinetto per potersi ... Anche la Serie A1 femminile al via: guida alla stagione 2022/23