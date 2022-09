Mauro clamoroso: “VAR introdotto contro la Juventus, pensavano fosse favorita dagli arbitri” (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex calciatore Massimo Mauro ha espresso un parere decisamente azzardato a riguardo dell’introduzione del VAR, durante l’ultima puntata di Pressing, andata in onda ieri sera su Italia 1.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) L’ex calciatore Massimoha espresso un parere decisamente azzardato a riguardo dell’introduzione del VAR, durante l’ultima puntata di Pressing, andata in onda ieri sera su Italia 1....

