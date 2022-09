Lo stop al tetto agli stipendi dei manager della Pa fa scoppiare la polemica (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Salta, per lo meno in alcuni casi espressamente previsti, il tetto finora fissato a 240mila agli stipendi dei manager pubblici. La deroga è prevista da un emendamento, a prima firma Forza Italia, poi riformulato dal governo e approvato durante l'esame al Senato del decreto Aiuti bis, il provvedimento che ha stanziato 17 miliardi di aiuti a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette. La riformulazione del governo è stata la procedura con cui si sono stabilite le modifiche concordate da apportare al testo del decreto, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi e gli attriti che hanno spaccato la maggioranza che sosteneva l'esecutivo Draghi sulle misure relative al superbonus, con M5s che ha puntato i piedi sulla parte inerente la cessione dei crediti, poi un'intesa in extremis ha sbloccato lo stallo. Ora ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Salta, per lo meno in alcuni casi espressamente previsti, ilfinora fissato a 240miladeipubblici. La deroga è prevista da un emendamento, a prima firma Forza Italia, poi riformulato dal governo e approvato durante l'esame al Senato del decreto Aiuti bis, il provvedimento che ha stanziato 17 miliardi di aiuti a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette. La riformulazione del governo è stata la procedura con cui si sono stabilite le modifiche concordate da apportare al testo del decreto, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi e gli attriti che hanno spaccato la maggioranza che sosteneva l'esecutivo Draghi sulle misure relative al superbonus, con M5s che ha puntato i piedi sulla parte inerente la cessione dei crediti, poi un'intesa in extremis ha sbloccato lo stallo. Ora ...

Agenzia_Ansa : Stipendi pubblici, stop al tetto dei manager. Rimpallo tra governo e partiti. 'Disappunto' da Palazzo Chigi dopo ch… - fisco24_info : Dl Aiuti Bis, dal Superbonus a trasporti e pensioni: tutte le novità: (Adnkronos) - Ecco le norme contenute nel dec… - incostante_enza : RT @GiovanniBussett: Lo stop al tetto agli stipendi dei manager della Pa fa scoppiare la polemica. Poi ci fanno litigare per il Reddito di… - siamosolocani : RT @GiovaQuez: Speranza: 'La spesa sanitaria non dovrà mai più andare sotto il 7% del Pil. Ci impegniamo inoltre per un grande investimento… - GiovaQuez : Speranza: 'La spesa sanitaria non dovrà mai più andare sotto il 7% del Pil. Ci impegniamo inoltre per un grande inv… -