Lega | sfida nella roccaforte Pd Amodio | comizio a Giffoni Valle Piana

(Di martedì 13 settembre 2022) Le risposte, la, le darà giovedì 22 settembre a partire dalle ore 19 in piazza Umberto I apiddina (il sindaco è Antonio Giuliano) il coraggioso referente territoriale leghista, l’avvocato Silvestro, animerà ildella ‘Salvini Premier’ sulle elezioni politiche. Silvestroè coordinatore cittadino della. Con lui saliranno sul palco Giusi Sabato – responsabile del dipartimento Trasporti dellaToscana e Giuseppe (Pino) Bicchielli, candidato di coalizione del centro destra nel collegio uninominale di Salerno alla Camera dei Deputati. Sfiderà Fulvio Bonavitacola in una contesa che già entusiasma gli osservatori ...

gparagone : Lega e M5S, alleandosi con il PD, hanno schifosamente tradito la sfida che gli elettori avevamo lanciato al sistema… - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: #SerieC, la prossima sfida tra @PescaraCalcio e @FcCrotoneOff riporta alla luce i ricordi di partite con tre campioni d'Europ… - francesco088661 : RT @francesco088661: #Tg2Post #Salvini, FINALMENTE INVITATO dalla Rai a Tg2Post, ha lanciato l'INVITO/SFIDA a tutti i partiti di sottoscriv… - pier2856 : RT @francesco088661: #Tg2Post #Salvini, FINALMENTE INVITATO dalla Rai a Tg2Post, ha lanciato l'INVITO/SFIDA a tutti i partiti di sottoscriv… - Raffael25444592 : RT @gparagone: Lega e M5S, alleandosi con il PD, hanno schifosamente tradito la sfida che gli elettori avevamo lanciato al sistema. Sono p… -

la Repubblica

... ora lavaluta di cambiare il VARDi Juventus - Salernitana se ne parlerà ancora a lungo, perché quanto successo nelladell'Allianz Stadium rischia di impattare sul campionato: la, ......abbia lanciato una vera e propriaall'Europa, sostenendo che 'con noi la pacchia è finita' 'Il presidente di Fratelli d'Italia sta un pochino utilizzando dei cavalli di battaglia della. ... Sondaggi politici, FdI sempre avanti. Sfida per il podio tra Lega e M5S Il leader della Lega alle 9.30 incontra i cittadini ed è anche previsto un punto stampa al gazebo del Carroccio Continua la campagna elettorale per le elezioni del prossimo 25 settembre. Il leader del ...Con la vittoria agli Us Open Carlos è numero 1 a soli 19 anni. La profezia del coach Ferrero: “Lui e Jannik domineranno” ...