Lazio | il turnover è la carta di Sarri dietro ai risultati

(Di martedì 13 settembre 2022) Ladista raccogliendofacendo ruotare tutta la rosa, ilè la vera rivoluzione biancoceleste Ladista raccogliendofacendo ruotare tutta la rosa, ilè la vera rivoluzione biancoceleste. Il tecnico dispone di una rosa molto lunga e ricca di alternative e anche per questo tra campionato e Europa League in queste prime stagioni non ha risentito dei vari cambi di formazione. La gara contro il Midtjylland e quella contro la Cremonese prima della sosta potrebbero definitivamente segnare l’inversione di marcia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LALAZIOMIA : Lazio, la riscoperta del turnover: diciannove giocatori impiegati in tre giorni - LazioNews_24 : #Lazio, la rivoluzione sta nel turnover: #Sarri fa giocare tutti - pasqualinipatri : Il Tempo | Lazio, benedetto turnover: Sarri cambia il modo di gestire la rosa - LALAZIOMIA : Il Tempo | Lazio, benedetto turnover: Sarri cambia il modo di gestire la rosa - laziopress : Il Tempo | Lazio, benedetto turnover: Sarri cambia il modo di gestire la rosa -

Commenta per primo Sarri riscopre il. Come scrive oggi Il Tempo , l'allenatore dellaha impiegato diciannove giocatori in tre giorni tra Europa League e Serie A. E infatti sono arrivate due vittorie di fila, cosa che l'...... Monza e Fiorentina e in quelle all'Olimpico contro lae di Champions League contro il Liverpool). Una presenza finora per Leo Ostigard , l'ex difensore del Genoa schierato sul centrodestra ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sarri, complice una rosa molto più lunga, ha trasformato il turnover da limite ad asso nella manica della Lazio: oggi giocano tutti Le prime 7 partite stagionali della Lazio (6 di campionato più una d ...