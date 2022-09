I Cinesi svelano un incredibile segreto: trovato sulla Luna un nuovo e preziosissimo minerale (Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo minerale, battezzato Changesite-(Y), è stato scoperto studiando i campioni di regolite Lunare che la missione robotica spaziale Chang’E-5 ha prelevato sul nostro satellite: la particella pura del nuovo cristallo misura solo pochi micron, ma potrebbe risultare un successo di proporzioni “gigantesche”. Scopriamo tutti i dettagli. Il nuovo minerale Changesite-(Y) è stato scoperto studiando i campioni di regolite Lunare – ComputerMagazine.itE’ durata solo un mese circa ma i risultati della missione robotica spaziale Chang’E-5 paiono destinati a vincere la prova del tempo: perché tra i 1.731 grammi di suolo Lunare riportati sulla Terra, è stato trovato un nuovo minerale, fino ad ... Leggi su computermagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Il, battezzato Changesite-(Y), è stato scoperto studiando i campioni di regolitere che la missione robotica spaziale Chang’E-5 ha prelevato sul nostro satellite: la particella pura delcristallo misura solo pochi micron, ma potrebbe risultare un successo di proporzioni “gigantesche”. Scopriamo tutti i dettagli. IlChangesite-(Y) è stato scoperto studiando i campioni di regolitere – ComputerMagazine.itE’ durata solo un mese circa ma i risultati della missione robotica spaziale Chang’E-5 paiono destinati a vincere la prova del tempo: perché tra i 1.731 grammi di suolore riportatiTerra, è statoun, fino ad ...

