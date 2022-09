Godard, Libération: ricorso a suicidio assistito in Svizzera (Di martedì 13 settembre 2022) Jean-Luc Godard, morto oggi all’età di 91 anni, è ricorso al suicidio assistito in Svizzera: “Non era malato, era soltanto esausto”, rivela una fonte vicina al regista citata dal quotidiano Libération. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Jean-Luc, morto oggi all’età di 91 anni, èalin: “Non era malato, era soltanto esausto”, rivela una fonte vicina al regista citata dal quotidiano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

