Elezioni 2022 - Tutto quello che i partiti promettono per l'auto e la mobilità (Di martedì 13 settembre 2022) Il 25 settembre si voterà per il rinnovo di un Parlamento "ristretto" (230 deputati e 115 senatori in meno rispetto alle camere attuali). E i politici, si sa, sono abituati a sparare cartucce a effetto fino a poche ore prima dell'apertura dei seggi. Leggendo i programmi ufficiali, quelli messi nero su bianco dalle coalizioni, emerge però una penuria di proposte. Quasi tutti sottolineano la necessità di agevolare la transizione, ma sul fronte della riduzione delle tasse automobilistiche nessuno si sbilancia. In qualche punto potrebbe celarsi l'abolizione del superbollo, ma esplicitamente questa misura non c'è. Si parla di più, invece, di trasporti e infrastrutture. L'auto, insomma, resta un tabù. Anche se (quasi) tutti gli elettori ce l'hanno... Partito Democratico - Italia democratica e progressistaNel programma del Pd (nella foto sopra, il segretario ...

