Covid oggi Abruzzo, 850 contagi e zero morti: bollettino 13 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 850 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 547199. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3.651. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 515.605 dimessi/guariti (+542 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27943 (+307 rispetto a ieri). Di questi, 107 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1626 tamponi molecolari ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 850 i nuovidainsecondo ildi, 13. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 547199. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3.651. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 515.605 dimessi/guariti (+542 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi insono 27943 (+307 rispetto a ieri). Di questi, 107 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1626 tamponi molecolari ...

DavidPuente : La vera storia del guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult Aveva a disposizione un centro di ricerca, finanziame… - EleonoraEvi : Lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Si può! È quello che ho visto con i miei occhi oggi a #ScuolaZoo e… - stefanorossani : RT @SeanFonnery: Incredibile come ancora oggi ci siano milioni di allocchì che voteranno M5S dopo tutto ciò che hanno fatto a partire dall’… - Samanta8888 : RT @Sonosempreio20: Oggi ho scoperto che il medico di base di mio padre, che è anche medico vaccinatore gli ha fatto la 4a dose. Ma porca p… - GhislandiMonica : RT @SeanFonnery: Incredibile come ancora oggi ci siano milioni di allocchì che voteranno M5S dopo tutto ciò che hanno fatto a partire dall’… -

Covid, news di oggi. Pfizer-BioNTech: "Vaccini Omicron 4-5 a Ue prima dell'inverno". LIVE Sky Tg24 Covid oggi Abruzzo, 850 contagi e zero morti: bollettino 13 settembre (Adnkronos) – Sono 850 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto ... Elezioni 25 settembre. Potrà votare anche chi è a casa col Covid In occasione delle elezioni Politiche ed Elezioni Regionali del 25 settembre 2022, l’Asp sta disponendo un servizio dedicato a tutti quelli che hanno contratto il Covid – 19, e non possono uscire da c ... (Adnkronos) – Sono 850 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto ...In occasione delle elezioni Politiche ed Elezioni Regionali del 25 settembre 2022, l’Asp sta disponendo un servizio dedicato a tutti quelli che hanno contratto il Covid – 19, e non possono uscire da c ...