Covid | 93 morti | 23 161 positivi Tasso al 12 | 5%

sulsitodisimone : Altri 23.161 casi di Covid, 93 morti e tasso positività al 12,6% - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, In Italia 23.161 positivi e 93 morti - - annamariabeatr6 : RT @Vito68122235: Video Notizie shock!!! Universal Health Organization emette allarme mondiale con la dichiarazione di crisi sanitaria inte… - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 23.161 contagi e 93 morti: bollettino 13 settembre - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, In Italia 23.161 positivi e 93 morti - -

Il tasso di positività si attesta al 12,6% (+1,4%). I dimessi e guariti odierni sono ...Sono 93 i(compreso qualche riconteggio), 13 i posti letto occupati in meno in terapia ...- dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...(Adnkronos) – Sono 23.161 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministe ...Dato in calo rispetto a una settimana fa.Diminuiscono i ricoveri ordinari e quelli nei reparti di terapia intensiva ...