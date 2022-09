"Come hanno spostato la salma della Regina Elisabetta": esplode lo scandalo (Di martedì 13 settembre 2022) Nessuno vuole fare polemiche in un momento così delicato, però in Gran Bretagna in molti hanno storto il naso per un dettaglio ritenuto non proprio irrilevante. C'è stata infatti grande sorpresa nel vedere che l'auto che trasportava la salma della Regina Elisabetta era tedesca: ciò è percepito Come una sorta di “smacco” alla sovrana, che ha sempre ed esclusivamente utilizzato Rolls-Royce, Bentley, Jaguar e Land Rover. Strano che non sia stato curato questo particolare: tra l'altro il Daily Mail ha fatto notare che nessuno si è preoccupato di togliere dai finestrini l'adesivo che riporta il nome dell'agenzia funebre. Pare che tutti questi piccoli dettagli non siano affatto sfuggiti a re Carlo, che poi striglierà chi di dovere una volta finito il periodo di lutto per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Nessuno vuole fare polemiche in un momento così delicato, però in Gran Bretagna in moltistorto il naso per un dettaglio ritenuto non proprio irrilevante. C'è stata infatti grande sorpresa nel vedere che l'auto che trasportava laera tedesca: ciò è percepitouna sorta di “smacco” alla sovrana, che ha sempre ed esclusivamente utilizzato Rolls-Royce, Bentley, Jaguar e Land Rover. Strano che non sia stato curato questo particolare: tra l'altro il Daily Mail ha fatto notare che nessuno si è preoccupato di togliere dai finestrini l'adesivo che riporta il nome dell'agenzia funebre. Pare che tutti questi piccoli dettagli non siano affatto sfuggiti a re Carlo, che poi striglierà chi di dovere una volta finito il periodo di lutto per la ...

