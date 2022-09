Cabina del gas in fiamme, pompieri fermano rogo: erogazione bloccata (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – erogazione del gas bloccata a Teano e in zone limitrofe a causa di un incendio che nella notte ha coinvolto una Cabina di riduzione del gas metano, situata sulla Strada Statale 7 Casilina in località Sidicinum. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con due squadre, una proveniente dal distaccamento di Teano e l’altra da quello di Piedimonte; in supporto è giunta dal Comando Centrale di Caserta un’autobotte. I pompieri hanno lavorato duro per circoscrivere l’incendio e contenere le fiamme, permettendo così la chiusura della condotta da parte del personale specializzato della rete Snam, con conseguente estinzione dell’incendio. Ma ad ora l’erogazione del gas è ancora bloccata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –del gasa Teano e in zone limitrofe a causa di un incendio che nella notte ha coinvolto unadi riduzione del gas metano, situata sulla Strada Statale 7 Casilina in località Sidicinum. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con due squadre, una proveniente dal distaccamento di Teano e l’altra da quello di Piedimonte; in supporto è giunta dal Comando Centrale di Caserta un’autobotte. Ihanno lavorato duro per circoscrivere l’incendio e contenere le, permettendo così la chiusura della condotta da parte del personale specializzato della rete Snam, con conseguente estinzione dell’incendio. Ma ad ora l’del gas è ancora. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

