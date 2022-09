Anguissa in conferenza: “Sono uno dei nuovi leader del Napoli. Voglio solo giocare e vincere” (Di martedì 13 settembre 2022) Con la partita di Champions League alle porte Frank Zambo Anguissa accompagna Luciano Spalletti nella consueta conferenza pre-partita. Ecco quanto evidenziato: Partita difficile domani?“Si sarà una partita molto difficile , ma vogliamo vincere come squadra e famiglia. Anche loro Sono bravi, non dimentichiamoci che giocano in casa, dobbiamo essere focalizzati e non pensare alla partita contro il Liverpool. Dobbiamo fare passo dopo passo”. Con il Liverpool partita migliore?“Sì, è stata la mia prima partita e Sono stato molto contento per la prestazione mia e della squadra, ma l’importante è che abbiamo vinto. Ora, però, Voglio concentrarmi su domani e sulla partita contro i Rangers”. Migliorato rispetto alla stagione passata?“Per quanto riguarda l’anno scorso dovevo segnare di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Con la partita di Champions League alle porte Frank Zamboaccompagna Luciano Spalletti nella consuetapre-partita. Ecco quanto evidenziato: Partita difficile domani?“Si sarà una partita molto difficile , ma vogliamocome squadra e famiglia. Anche lorobravi, non dimentichiamoci che giocano in casa, dobbiamo essere focalizzati e non pensare alla partita contro il Liverpool. Dobbiamo fare passo dopo passo”. Con il Liverpool partita migliore?“Sì, è stata la mia prima partita estato molto contento per la prestazione mia e della squadra, ma l’importante è che abbiamo vinto. Ora, però,concentrarmi su domani e sulla partita contro i Rangers”. Migliorato rispetto alla stagione passata?“Per quanto riguarda l’anno scorso dovevo segnare di ...

